Grundwasserspiegel kratzt wieder am Rekordtief

Die Trockenheit setzt den Badeseen im Raum Wiener Neustadt derzeit wieder massiv zu. Besonders der Föhrensee und der Achtersee kämpfen momentan mit sinkenden Wasserständen, die direkt von der Entwicklung des Grundwassers abhängen. Ein paar vereinzelte Badegäste tummeln sich zwar gelegentlich im glasklaren Wasser, aber so richtig einladend ist vor allem das staubtrockene, teilweise verwahrloste Ufer dann doch nicht.