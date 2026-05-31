Kinderschutz erstmals im Gesetz festgeschrieben

Das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz soll abgeändert werden. Wie berichtet, steht es bei Eltern aufgrund fehlender Wahlfreiheit in Bezug auf den Besuch einer Einrichtung in der Kritik. Doch bringt es auch wichtige Neuerungen, etwa ein erstmals gesetzlich verankertes Kinderschutzkonzept.