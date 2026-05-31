Ist Ihnen Bio beim Wirt einen Aufpreis wert?

Ist Ihnen die Herkunft und Qualität der Zutaten den Aufpreis wert? Oder sollte gutes Essen im Gasthaus unabhängig von der Produktionsweise leistbar bleiben? Achten Sie bei der Wahl eines Lokals bewusst auf Bio-Angebote, oder spielt für Sie vor allem der Preis eine Rolle? Und wie viel mehr wären Sie persönlich bereit zu bezahlen?