Ist Ihnen Bio beim Wirt einen Aufpreis wert?

Regionale Zutaten, kurze Transportwege und Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft gelten für viele als wichtiger Beitrag zu Umwelt und Tierwohl. Doch Bio-Produkte sind oft teurer – auch in der Gastronomie. Viele Wirte stehen vor der Frage, ob Gäste bereit sind, für nachhaltige Qualität tiefer in die Tasche zu greifen. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Würden Sie für Bio-Lebensmittel beim Wirt mehr zahlen?“
Ist Ihnen die Herkunft und Qualität der Zutaten den Aufpreis wert? Oder sollte gutes Essen im Gasthaus unabhängig von der Produktionsweise leistbar bleiben? Achten Sie bei der Wahl eines Lokals bewusst auf Bio-Angebote, oder spielt für Sie vor allem der Preis eine Rolle? Und wie viel mehr wären Sie persönlich bereit zu bezahlen?
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