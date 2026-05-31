Zweiter Challenger-Titel für Salzburger

Großer Erfolg für Tennis-Ass Lukas Neumayer! Der Radstädter gewann das Challenger-Turnier im italienischen Vicenza, bezwang im Finale den Lokalmatadoren Jacopo Vasami. Für den 23-Jährigen ist es der zweite Titel auf dieser Ebene.
Das Finale war für den an Position sieben gesetzten Neumayer eine klare Angelenheit. Vasami, der nur dank einer Wildcard bei dem Turnier starten durfte, stand von Beginn an auf verlorenem Posten.
Am Ende gewann der Radstädter souverän mit 6:2 und 6:2 und sicherte sich seinen zweiten Challenger-Titel. Durch den Sieg wird er in der Weltrangliste einen Sprung nach vorne machen und sich in etwa auf Platz 165 einreihen.
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