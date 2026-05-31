73-Jähriger stürzt, Motorrad fällt von Brücke

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Der Lenker schlitterte in der Folge über die Gegenfahrbahn und blieb dort auf dem Asphalt liegen. Seine Maschine stürzte indes über eine Brücke und landete auf dem darunterliegenden Wanderweg. Der Mann erlitt Verletzungen an der linken Schulter, dem linken Knie und am Rücken. Nach der Erstversorgung wurde er von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 8 ins LKH Feldkirch geflogen. Im Einsatz standen zudem das Rote Kreuz Au, die Feuerwehr und Bergrettung Schröcken, ein First Responder sowie Beamte der Polizeiinspektionen Au und Bezau.