73-Jähriger stürzt, Motorrad fällt von Brücke

Ein Motorradlenker (73) ist am Samstag in Schröcken in Vorarlberg gestürzt und hat sich dabei verletzt. Während der Mann über die Fahrbahn rutschte, fiel sein Kleinmotorrad über eine Brücke auf einen Wanderweg. Der Verletzte wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.
Zugetragen hat sich der Unfall gegen 17 Uhr auf der L200. Ein 73-jähriger, in Deutschland wohnhafter Mann war mit seinem Kleinmotorrad von Warth in Richtung Schoppernau unterwegs, als er bei der Ausfahrt des Seebachtunnels aus bislang unbekannter Ursache plötzlich zu Fall kam.
Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus
Der Lenker schlitterte in der Folge über die Gegenfahrbahn und blieb dort auf dem Asphalt liegen. Seine Maschine stürzte indes über eine Brücke und landete auf dem darunterliegenden Wanderweg. Der Mann erlitt Verletzungen an der linken Schulter, dem linken Knie und am Rücken. Nach der Erstversorgung wurde er von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 8 ins LKH Feldkirch geflogen. Im Einsatz standen zudem das Rote Kreuz Au, die Feuerwehr und Bergrettung Schröcken, ein First Responder sowie Beamte der Polizeiinspektionen Au und Bezau.
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