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AAU-Rektorin Pellert

Uni-Kürzungen: „Völlig unüberlegte Sparpolitik“

Kärnten
31.05.2026 08:00
Die Ankündigung der Bundesregierung gehöre „revidiert“, so AAU-Rektorin Ada Pellert.
Die Ankündigung der Bundesregierung gehöre „revidiert“, so AAU-Rektorin Ada Pellert.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Noch nie hat Ada Pellert, Rektorin der Alpen-Adria-Universität (AAU) in Klagenfurt, den Unisektor so „schreckensstarr“ gesehen. Warum sie nicht auf diese Art und Weise sparen will und wieso der Bundeskanzler ihrer Meinung nach mehr verdienen sollte.

0 Kommentare

„Krone“: Frau Rektorin, alles wird teurer, alle müssen sparen. Warum sollten Unis ausgeklammert werden?
Ada Pellert: Na klar, man muss sich insgesamt der Staatsräson beugen. Wir haben ein angespanntes Budget. Das haben wir auch gemacht als Universitätssektor – es sind nicht die Zeiten von Wachstum. Wir wollen maximal einen Inflationsausgleich. Damit eben nicht gekürzt wird. Das war unsere Forderung. Insofern hat uns das völlig unvermittelt und kalt getroffen, dass wir mit solchen Einsparungen konfrontiert sind, die sich in einer Höhe bewegen, die man einfach nicht nachvollziehen kann. Der Universitätssektor hat einen Budgetanteil von vier Prozent, und jetzt sollen wir 20 Prozent der Einsparungen tragen. Warum? Warum der Sektor, der die Zukunft ist?

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