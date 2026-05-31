„Kein Holiday Inn“: Krawalle vor US-Abschiebelager

Nach den viel kritisierten Ausschreitungen bei ICE-Einsätzen zu Beginn des Jahres in Minnesota, bei denen zwei US-Bürger durch Schüsse von Bundesbeamten getötet wurden, droht nun ein neuer Konflikt, der die Debatte über Trumps Migrationskurs vor den wichtigen Zwischenwahlen im Herbst erneut anheizt.

Fotoserie: Ärger über US-Abschiebepolitik entlädt sich in New Jersey

