Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist

Inflation und Krisen zwingen viele Menschen dazu, den Gürtel enger zu schnallen. Nicht bei allen reicht das Geld auch am Monatsende noch komfortabel aus. Wir klären, wie sich das im Alltag und mental äußert.
Verschiedene Ausgaben haben über Wochen hinweg das Konto ausgedünnt, das nächste Geld ist noch ausständig – die letzten Tage des Monats bedeuten für etliche Menschen knappe Kassen und wenig Spielraum bei Ausgaben. Viele halten sich daher mit Fortschreiten des Monats in ihrem Konsum eher zurück.
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