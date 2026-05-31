Brand im Wald: Blitz trifft bei Gewitter Baum

Insgesamt drei Wehren befinden sich aktuell in Pisweg in der Gemeinde Gurk in Kärnten im Einsatz. Ein Blitz hat am Sonntagnachmittag während eines Gewitters einen Baum getroffen. Das Feuer ist auf Sträucher übergegangen – Florianis bekämpfen den Vegetationsbrand.
Nach einem Gewitter im Bezirk St. Veit an der Glan gegen 13 Uhr rückte die Feuerwehr Pisweg zu einem Vegetationsbrand im Wald aus. Laut der Landesalarm- und Warnzentrale dürfte ein Blitz einen Baum getroffen haben. „Das Feuer hat sich etwas ausgebreitet und ist auch auf Sträucher übergegangen“, so Einsatzkommandant Ralph Nott.
Doch das Feuer konnte mithilfe weiterer Wehren – FF Gurk und Straßburg – schnell unter Kontrolle gebracht werden. „Derzeit befinden wir uns in den Nachlöscharbeiten und bei der Bekämpfung der Glutnester“, so Nott, der auf ein baldiges Ende des Einsatzes hofft.
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