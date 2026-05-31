Brand im Wald: Blitz trifft bei Gewitter Baum

Nach einem Gewitter im Bezirk St. Veit an der Glan gegen 13 Uhr rückte die Feuerwehr Pisweg zu einem Vegetationsbrand im Wald aus. Laut der Landesalarm- und Warnzentrale dürfte ein Blitz einen Baum getroffen haben. „Das Feuer hat sich etwas ausgebreitet und ist auch auf Sträucher übergegangen“, so Einsatzkommandant Ralph Nott.