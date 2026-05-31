Enrique nun in einer Liga mit Zidane und Guardiola

Der Titelverteidiger zerstörte im Finale von Budapest durch ein 4:3 im Elfmeterschießen den Traum der Gunners vom historischen Premierentitel in der Königsklasse kurz vor dem Ziel. Mit Innenverteidiger Gabriel leistete sich ausgerechnet der beste Arsenal-Akteur der vergangenen Saison den entscheidenden Fehlschuss. Dabei hatte Kai Havertz die Engländer durch sein Führungstor in der 6. Minute träumen lassen. Auch wenn es nicht schön anzusehen war, machte Arsenal dann lange alles richtig. Erst Mitte der zweiten Halbzeit erzielte Weltfußballer Ousmane Dembele per Foulelfmeter den Ausgleich und rettete den lange ohne Wirkung anlaufenden Favoriten in die Verlängerung.