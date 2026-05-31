Wie schon Edgar Davids – Brille als Markenzeichen

Absolutes Weltklassefeld

„Ich bin aufgeregt, aber auch motiviert“, will er auch in der höchsten und prestigeträchtigsten Wettkampfserie glänzen. „In Rom ist ein absolutes Weltklassefeld dabei, dort muss man erst mal reinkommen“, untermauert auch OÖ-Boss Roland Werthner die Wertigkeit. Und dennoch wird Kingely auch dort herausstechen. Denn einerseits ist er laut seinem Förderer der freundlichste von allen Top-Athleten, andererseits ist er einer der wenigen Leichtathleten, die im Wettkampf mit Brille am Start stehen.