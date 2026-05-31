Bundesheer: ÖVP lehnt SPÖ-Vorstoß ab ++ Neos sauer

Hat SPÖ Idee von den Neos geklaut?

Der Vorschlag sieht vor, dass Wehrdienst (sechs Monate) und Zivildienst (neun Monate) gleich lang bleiben und um verpflichtende Übungen im Ausmaß von zwei Monaten ergänzt werden. Dem Vernehmen nach soll dieser „neue“ Vorschlag gar nicht so neu sein, sondern ursprünglich eine Idee der Neos gewesen sein, die bis jetzt nicht nach außen kommuniziert wurde. Die Pinken wollten sich dazu gar nicht äußern. Auf Anfrage heißt es lediglich, dass weiterverhandelt werde.