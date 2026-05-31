Endstation! Achtelfinal-Aus für Swiatek in Paris

Iga Swiatek, die Nummer drei der Tennis-Welt, ist bei den French Open bereits im Achtelfinale gescheitert. Am Sonntag zog die Polin gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) mit 5:7,1:6 den Kürzeren und muss den Traum vom fünften Paris-Triumph vorerst begraben. Kostjuk zog hingegen erstmals in ihrer Karriere ins Viertelfinale von Paris ein. „Ich stehe immer noch unter Schock“, sagte die 23-Jährige im Interview auf dem Platz.