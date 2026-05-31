Sein Haubenmenü beginnt dort, wo es herkommt

Warum Fischwaren aus dem Ausland importieren, wenn wir sie direkt vor der Tür haben? Und das noch mit bester Qualität. Diese Frage stellte sich Hauben- und Sternekoch Stefan Glantschnig (36) und modelte sein Konzept daher völlig um. Und so bezieht der Sternekoch ab sofort ausschließlich nur noch aus dem Weißensee seine Speisefische, die als erstklassige Gerichte serviert werden!