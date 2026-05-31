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Sein Haubenmenü beginnt dort, wo es herkommt

Kärnten
31.05.2026 12:00
Im Neusacherhof von Stefan Glantschnig ist das Sternerestaurant „Rouge Noir“ zu finden. Es wurde ...
Im Neusacherhof von Stefan Glantschnig ist das Sternerestaurant „Rouge Noir“ zu finden. Es wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, von Gault&Millau mit drei Hauben.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Wie Sternekoch Stefan Glantschnig vom „Rouge Noir“ ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal am Weißensee in Kärnten schaffen will. Und welchen Part ein erfahrener Oberkärntner Fischer dabei spielt. 

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Warum Fischwaren aus dem Ausland importieren, wenn wir sie direkt vor der Tür haben? Und das noch mit bester Qualität. Diese Frage stellte sich Hauben- und Sternekoch Stefan Glantschnig (36) und modelte sein Konzept daher völlig um. Und so bezieht der Sternekoch ab sofort ausschließlich nur noch aus dem Weißensee seine Speisefische, die als erstklassige Gerichte serviert werden!

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