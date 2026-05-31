Kampf mit harten Bandagen um Tourismus-Projekt

Und wieder sorgt ein Tourismus-Projekt in Schladming für Aufregung: Anrainer kritisieren die Bauverfahren für etwa 70 Appartements im Stadtzentrum. Es geht um die Feuerwehrzufahrt, ein brisantes zweites Gutachten und die Frage, ob nicht eigentlich der Bürgermeister ins Visier genommen wird.