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Wirbel in Schladming

Kampf mit harten Bandagen um Tourismus-Projekt

Steiermark
31.05.2026 10:00
Auf diesem Grundstück im Zentrum sollen die Ferienappartements entstehen.
Auf diesem Grundstück im Zentrum sollen die Ferienappartements entstehen.(Bild: zVg)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Und wieder sorgt ein Tourismus-Projekt in Schladming für Aufregung: Anrainer kritisieren die Bauverfahren für etwa 70 Appartements im Stadtzentrum. Es geht um die Feuerwehrzufahrt, ein brisantes zweites Gutachten und die Frage, ob nicht eigentlich der Bürgermeister ins Visier genommen wird.

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Boomender Tourismus, begrenzter und damit teurer Wohnraum, dazu seit Jahren harte politische Bandagen: Diese Mischung sorgt in Schladming dafür, dass die Wogen bei Immobilien-Projekten regelmäßig hochgehen. Aktuelles Beispiel: Auf einer unbebauten Fläche in der zentralen Erzherzog-Johann-Straße sollen zwei Gebäude mit in Summe etwa 70 Tourismus-Wohnungen und einem Gastronomiebetrieb entstehen.

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