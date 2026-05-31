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Zweiter Saisonerfolg

Höll ließ Konkurrenz in Frankreich keine Chance

Sport
31.05.2026 14:50
Zweites Rennen, zweiter Sieg: Valentina Höll.
Zweites Rennen, zweiter Sieg: Valentina Höll.(Bild: zVg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Schon aus dem Weltcup-Auftakt in Süd Korea ging Mountainbike-Ass Valentina Höll siegreich hevor. Beim zweiten Stopp in Frankreich ließ sie der Konkurrenz auch keine Chance. Die Downhill-Spezialistin jubelte mit einem Vorsprung von über vier Sekunden über den zweiten Sieg im zweiten Rennen.

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Frühform wäre noch untertrieben! Valentina Höll deklassierte im französischen Loudenville die Konkurrenz und holte sich im zweiten Weltcup-Rennen den zweiten Sieg.

Schon beim Saison-Auftakt in Süd Korea konnte die Commencal Schwalbe-Athletin jubeln, in Frankreich ließ sie der Konkurrenz aber gar keine Chance. Mit über für Sekunden Vorsprung kam sie im Downhill-Bewerb vor der zweitplatzierten Myriam Nicole im Ziel an.

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Damit kann die Saalbacherin mit breiter Brust in den Heim-Weltcup in Leogang (11. bis 14. Juni) gehen.

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