Höll ließ Konkurrenz in Frankreich keine Chance

Schon aus dem Weltcup-Auftakt in Süd Korea ging Mountainbike-Ass Valentina Höll siegreich hevor. Beim zweiten Stopp in Frankreich ließ sie der Konkurrenz auch keine Chance. Die Downhill-Spezialistin jubelte mit einem Vorsprung von über vier Sekunden über den zweiten Sieg im zweiten Rennen.