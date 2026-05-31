Höll ließ Konkurrenz in Frankreich keine Chance

Schon aus dem Weltcup-Auftakt in Süd Korea ging Mountainbike-Ass Valentina Höll siegreich hevor. Beim zweiten Stopp in Frankreich ließ sie der Konkurrenz auch keine Chance. Die Downhill-Spezialistin jubelte mit einem Vorsprung von über vier Sekunden über den zweiten Sieg im zweiten Rennen.
Frühform wäre noch untertrieben! Valentina Höll deklassierte im französischen Loudenville die Konkurrenz und holte sich im zweiten Weltcup-Rennen den zweiten Sieg.
Schon beim Saison-Auftakt in Süd Korea konnte die Commencal Schwalbe-Athletin jubeln, in Frankreich ließ sie der Konkurrenz aber gar keine Chance. Mit über für Sekunden Vorsprung kam sie im Downhill-Bewerb vor der zweitplatzierten Myriam Nicole im Ziel an.
Damit kann die Saalbacherin mit breiter Brust in den Heim-Weltcup in Leogang (11. bis 14. Juni) gehen.
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