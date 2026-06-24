Diese Lego-Alternativen kommen aus Österreich

Lego gilt seit Jahrzehnten als oberster Maßstab für Klemmbausteine. Langlebig, hoher Spaßfaktor, gute Beschäftigungstherapie für Groß und Klein – das dänische Spielzeug sackt seit Jahrzehnten unfassbare Umsätze ein. Wer lieber auf österreichische Alternativen im Freispiel setzt, bekommt hier eine tolle Auswahl.
Es ist ein unscheinbares Gebäude am Stadtrand von Tulln (NÖ). Im ersten Stock arbeiten drei Mitarbeiter intensiv am Schreibtisch. Im Erdgeschoss befindet sich ein Lager, in dem hunderte Kartons darauf warten, verschickt zu werden. Die Firma Bioblo mit den Gründern Hannes Frech (Materialexperte), Stefan Friedrich (Geschäftsführer) sowie Dietmar Kreil (Art Director) stellt Bausteine aus umweltfreundlichem Material her. Dazu werden Holzspäne von Nadelbäumen aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie Recycling-Kunststoff verwendet. „Durch den hohen Holzanteil haben die Steine nicht nur eine tolle Haptik, sondern auch einen sehr angenehmen Geruch“, ist Geschäftsführer Stefan Friedrich vom Produkt angetan.
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