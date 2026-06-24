Warum der „Zweite“ jetzt doch vor Gericht zieht

Wenn‘s um einen Top-Job geht, gibt‘s keinen zweiten Sieger. Ein zweites Mal ließ sich der Unterlegene das nicht gefallen und zieht jetzt vor Gericht, um zu sehen, ob die Entscheidung richtig war. Dabei wird es am Sessel des Vize-Polizeidirektors keinen Wechsel geben, aber es geht um Ehre und Geld.
Es kam, wie es kommen musste: Die Besetzung des oberösterreichischen Vizepolizeidirektor-Postens hat ein juristisches Nachspiel. Das Duell zwischen der Rechtsbüro-Leiterin Karoline Stumptner und dem Personalchef Günter Tischlinger ging am 1. April offiziell für die 48-Jährige aus.
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