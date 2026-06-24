Warum der „Zweite“ jetzt doch vor Gericht zieht

Wenn‘s um einen Top-Job geht, gibt‘s keinen zweiten Sieger. Ein zweites Mal ließ sich der Unterlegene das nicht gefallen und zieht jetzt vor Gericht, um zu sehen, ob die Entscheidung richtig war. Dabei wird es am Sessel des Vize-Polizeidirektors keinen Wechsel geben, aber es geht um Ehre und Geld.