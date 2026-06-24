WM-Aufreger: Bellingham hätte Rot sehen müssen

Trainer Queiroz klärt auf

Nach dem Spiel äußerte sich Queiroz, er habe Bellingham lediglich darauf hinweisen wollen, dass sein Foul eine Gelbe Karte verdient hätte. Daraufhin habe der Real-Madrid-Star heftig reagiert und mit Schimpfwörtern um sich geworfen, was den Zoff auslöste. Queiroz spielte die Situation jedoch herunter: „Es ist einfach nur Fußball, dieser emotionale Moment.“ Was genau gesagt wurde, wollte er nicht wiederholen. Laut der englischen Zeitung „Sun“ sollen Beschimpfungen wie „F*** dich“ und „Verpiss dich“ gefallen sein.