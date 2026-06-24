Abgänge bei Sturm – der Umbau geht weiter

Der Abflug des Belgiers (wohl in die Heimat) ist nicht der einzige in diesen Tagen in und rund um Graz-Messendorf. So verlässt auch Kristjan Bendra den Verein. Der 20-jährige Slowene war in der vergangenen Saison vor allem für Sturm II im Einsatz. Dort absolvierte er 23 Spiele, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Darüber hinaus kam er auch in der Kampfmannschaft zum Einsatz: Drei Mal in der Bundesliga, ein Mal im ÖFB-Cup sowie ein Mal in der UEFA Europa League. Auch für Bendra geht‘s zurück in die Heimat zu Olimpija Laibach.