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Abgänge bei Sturm – der Umbau geht weiter

Fußball National
24.06.2026 15:20
Dimi Lavalee sagt „Servus, Sturm“.
Dimi Lavalee sagt „Servus, Sturm“.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
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Von Steirerkrone

Der Umbau bei Vizemeister Sturm geht weiter! Wie die „Krone“ bereits vermeldete, verabschiedete sich jetzt auch Dimitri Lavalee aus Graz. Emir Karic (USA) wird in den nächsten Stunden folgen, dazu hat auch Kristjan Bendra keine Zukunft mehr bei Sturm.

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Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen haben sich beide Seiten dazu entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen. Der 29-jährige Belgier Dimitri Lavalee war seit der Saison 2023/24 Teil des Teams und absolvierte in dieser Zeit 98 Pflichtspiele für den Verein. Dabei erzielte er drei Tore und feierte mit den Schwarz-Weißen zwei Meistertitel sowie einen Cupsieg. Sturm soll dem früheren Leitwolf in der Abwehr, der zuletzt lange mit Kreuzbandriss out war, einen mehrjährigen Vertrag, allerdings zu verminderten Konditionen, angeboten haben. Lavalee sagte aber ab.

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Der Abflug des Belgiers (wohl in die Heimat) ist nicht der einzige in diesen Tagen in und rund um Graz-Messendorf. So verlässt auch Kristjan Bendra den Verein. Der 20-jährige Slowene war in der vergangenen Saison vor allem für Sturm II im Einsatz. Dort absolvierte er 23 Spiele, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Darüber hinaus kam er auch in der Kampfmannschaft zum Einsatz: Drei Mal in der Bundesliga, ein Mal im ÖFB-Cup sowie ein Mal in der UEFA Europa League. Auch für Bendra geht‘s zurück in die Heimat zu Olimpija Laibach.

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