Schock in Wien: 21-Jähriger stürzt vom Dach – tot

Ein folgenschwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Wien-Mariahilf ereignet. Ein 21-jähriger Mann stürzte aus bislang ungeklärter Ursache vom Dach eines Wohnhauses mehrere Meter in die Tiefe. Trotz eines Großeinsatzes der Rettung erlag er später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.