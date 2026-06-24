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Schock in Wien: 21-Jähriger stürzt vom Dach – tot

Wien
24.06.2026 15:08
Der junge Arbeiter wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins ...
Der junge Arbeiter wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein folgenschwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Wien-Mariahilf ereignet. Ein 21-jähriger Mann stürzte aus bislang ungeklärter Ursache vom Dach eines Wohnhauses mehrere Meter in die Tiefe. Trotz eines Großeinsatzes der Rettung erlag er später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

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Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Zeugen reagierten umgehend und verständigten die Einsatzkräfte über den Notruf. Die Berufsrettung Wien rückte rasch zum Unfallort aus und leitete noch vor Ort die notfallmedizinische Versorgung des Schwerverletzten ein.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus
Anschließend wurde der 21-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Polizei befand sich der Mann bereits bei seiner Einlieferung in Lebensgefahr.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der 21-Jährige seinen schweren Verletzungen im Spital erlegen ist.

Ermittlungen zum Unfallhergang
Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Ursache des Sturzes ist bislang ungeklärt.

Neben der Polizei wurde auch das Arbeitsinspektorat Wien über den schweren Arbeitsunfall informiert. Die Behörden untersuchen nun die genauen Umstände des tragischen Vorfalls.

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