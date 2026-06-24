Super-Joker Undav: Nagelsmann hat entschieden

Undav erhält Platz in der Startelf

Nun ist die Entscheidung gefallen: Der als Bankspieler gefeierte 29-Jährige wird laut BILD gegen Ecuador für die bereits als Gruppensieger feststehende DFB-Elf von Beginn an auflaufen! Der Lohn für drei Tore in zwei Spielen des Stürmers, der über seine Qualitäten sagt: „Ich bin nicht groß, aber ich bin körperlich stark, ich bin eiskalt vor dem Tor und auch spielintelligent, um Räume zu ziehen für die anderen Spieler.“