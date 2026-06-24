Super-Joker Undav: Nagelsmann hat entschieden

Soll er weiterhin Joker bleiben oder gehört er in die Startelf? Das diskutierte zuletzt gefühlt halb Deutschland über Dennis Undav, der gegen Curacao kam und traf – und die DFB-Elf dann von der Bank gekommen per Doppelpack zum 2:1 gegen die Elfenbeinküste schoss! Nun hat Bundestrainer Nagelsmann entschieden.
Beim WM-Auftakt gegen Curacao wurde Dennis Undav in der 64. Minute eingewechselt, schlug bereits 14 Minuten später zu. Im zweiten Spiel gegen die Elfenbeinküste kam der Stürmer des VfB Stuttgart in der 60. Minute aufs Feld, scorte acht Minuten später zum 1:1 – und erzielte in der 94. Minute auch noch den 2:1-Siegtreffer! Weshalb vorm abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag gegen Ecuador in ganz Deutschland heftig über die Joker-Rolle des 29-Jährigen diskutiert wurde.
Marcel Reif: „So belassen“
„Ich würde es mal so belassen, wie es ist. Wenn einer als Einwechselspieler dermaßen performt, dann sollte man nichts daran ändern“, sagte etwa Reporterlegende Marcel Reif (76) zu TAG24, während viele Fans einen Einsatz in der Startelf forderten und Teamchef Julian Nagelsmann gemeint hatte: „Er macht seine Sache in seiner aktuellen Rolle sehr gut. Es kann in beide Richtungen gehen.“
Undav erhält Platz in der Startelf
Nun ist die Entscheidung gefallen: Der als Bankspieler gefeierte 29-Jährige wird laut BILD gegen Ecuador für die bereits als Gruppensieger feststehende DFB-Elf von Beginn an auflaufen! Der Lohn für drei Tore in zwei Spielen des Stürmers, der über seine Qualitäten sagt: „Ich bin nicht groß, aber ich bin körperlich stark, ich bin eiskalt vor dem Tor und auch spielintelligent, um Räume zu ziehen für die anderen Spieler.“
„Locker reicht nicht“
Undav sieht sein Erfolgsgeheimnis übrigens in seiner Trainingseinstellung: „Es reicht nicht, irgendwie locker in eine Übung reinzugehen, so verbesserst du dich nicht. Aber wenn du jede Übung mit 100 Prozent ausführst, dann hast du diese Situation irgendwann im Instinkt. Vielleicht nicht im nächsten oder übernächsten Spiel, aber irgendwann kommt sie, und dann schiebst du das Ding wieder rein.“ Am Donnerstag vielleicht schon sehr früh im Spiel...
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