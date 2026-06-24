„Während des Rennens haben dort Kühe geweidet“

Die Formel 1 schlägt in diesen Tagen ihre Zelte in Spielberg auf. Dass die 4,3 Kilometer lange Asphaltbahn im steirischen Murtal zu den wichtigsten Rennstrecken der Welt gehört, war ein steiniger Weg. Helmut Marko erinnert sich im Gespräch mit der „Krone“ zurück.