Model Kate Moss mischt im No-Bra-Look Paris auf

Achtung, Paris, hier kommt Kate Moss! Das Topmodel macht aktuell die Modehauptstadt unsicher und beweist mit ihrem BH-los-Look, dass sie noch immer eine echte Fashion-Ikone ist!
Paris ist aktuell wieder im Modefieber, denn aktuell werden in der französischen Hauptstadt die aktuellen Trends der Herrenmode präsentiert. Am Dienstag war die Show von Saint Laurent dran, die zahlreiche Promis in die Metropole an der Seine lockte.
So auch Kate Moss, die mit ihrem Look nicht nur den hochsommerlichen Temperaturen trotzte, sondern auch für einen echten Hingucker sorgte.
Die Model-Ikone erschien zur Schau von Saint Laurent nämlich nicht in einer eleganten Robe, sondern blieb ihrem mühelosen Stil treu und schlüpfte in dunkelgraue Jeans, einen schwarzen Lederblazer und ein petrolblaues Spitzentop.
Unter dem doch recht durchsichtigen Stoff trug Moss allerdings nicht, wie zu sehen war. Nippelblitzer? Komplett egal! Die 52-Jährige posierte in cooler Pose und bewies, dass sie an Lässigkeit noch immer kaum zu übertreffen ist.
Lila setzt auf Wow-Beine
Nach Paris war Moss übrigens nicht allein gereist, sondern gemeinsam mit Tochter Lila Moss, die mittlerweile selbst ein Topmodel ist. Der Stil des Mama-Tochter-Duos könnte aber nicht verschiedener sein.
Denn im Gegensatz zu Mama Kate setzte Lila für Saint Laurent auf einen echte Glamour-Look und setzte im rauchblauen Minikleid mit goldener Blumenstickerei ihre langen Model-Beine in Szene. Wow!
Privat plündert die 23-Jährige allerdings gerne einmal den Kleiderschrank ihrer berühmten Mutter, wie sie unlängst verriet. „Meine Mutter erwischt mich mindestens einmal pro Woche in ihrem Kleiderschrank, aber ich weiß, dass alles, was wirklich tabu ist, versteckt ist.“
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