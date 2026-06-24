In vielen Städten
Lokale, Hotels & Co.: Streik in Griechenland
Millionen Touristen reisen jedes Jahr nach Griechenland, am Mittwoch könnte die Urlaubslaune aber auf die Probe gestellt werden. Im ganzen Land streiken Angestellte von Restaurants, Hotels & Co. – für 24 Stunden und mitten in der schon angelaufenen Hauptsaison.
„Ohne uns kann kein Hotel, Restaurant oder sonstiger Tourismusbetrieb offen halten“, hält die Gewerkschaft POEET fest, die die Streiks angekündigt hat. Die Angestellten in Gastronomie und Hotel klagen allerdings über enorm lange Arbeitstage und zu wenig Bezahlung. Diese „Willkür von Arbeitgebern“ wollen sie sich jetzt nicht mehr bieten lassen und gehen auf die Straße.
Im Vorfeld hatte es geheißen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel trotz der Proteste ganz normal fahren. Auch bei Flughäfen und Häfen dürfte es bisher keine Probleme geben.
„Ausbeutung der Beschäftigten“
Beschäftigte müssen teilweise mehr als die erlaubten 13 Stunden am Tag arbeiten, beklagt die Gewerkschaft. Außerdem verstoßen Arbeitgeber gegen die Regelungen in Kollektivverträgen und bei der digitalen Arbeitszeiterfassung. „Das von der Regierung und den großen Hotelbetreibern angepriesene Wachstum im Tourismus basiert auf der Ausbeutung der Beschäftigten“, kritisiert POEET.
Proteste in vielen Städten
Auch andere Branchen schlossen sich den Streiks an: Arbeiter vom Bau, dem Einzelhandel und Beschäftigte in den regionalen Verwaltungen machen bei den Protesten mit. Die größte Veranstaltung war in der Hauptstadt Athen vor dem Arbeitsministerium geplant, laut der Nachrichtenplattform eKathimerini ist die aber schon wieder vorbei.
Geplant sind mehrere Proteste in Thessaloniki. Außerdem gehen die Beschäftigten in Patras, Agrinio, Kavala, Karditsa, Kozani, Gastouni, Drama und Ioannina auf die Straße. Auf der größten griechischen Insel Kreta gibt es Proteste in Heraklion, Rethymno und Chania. Auf der Insel Euböa protestieren die Arbeiter in Chalkida.
Busstreik am Montag
Auf Santorin, einer der meistbesuchten Urlaubsinseln Griechenlands, hat schon am Montag ein Busstreik zu Beeinträchtigungen für Touristen geführt. „Wir sind aufgefordert, jeden Tag mit tausenden Besuchern fertig zu werden, ohne dass wir über die erforderliche Mindest-Infrastruktur verfügen“, erklärte die Gewerkschaft der Reiseveranstalter und Busfirmen. Die Kykladen-Insel in der Ägäis mit 15.500 Einwohnern empfängt laut Zahlen von 2024 rund 3,4 Millionen Touristen pro Jahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.