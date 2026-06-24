Lokale, Hotels & Co.: Streik in Griechenland

„Ohne uns kann kein Hotel, Restaurant oder sonstiger Tourismusbetrieb offen halten“, hält die Gewerkschaft POEET fest, die die Streiks angekündigt hat. Die Angestellten in Gastronomie und Hotel klagen allerdings über enorm lange Arbeitstage und zu wenig Bezahlung. Diese „Willkür von Arbeitgebern“ wollen sie sich jetzt nicht mehr bieten lassen und gehen auf die Straße.