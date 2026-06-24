Modric: „200 Spiele – eine unglaubliche Zahl!“

Gewonnen. Aber nach dem Wie fragt man besser nicht. Kroatien mühte sich gegen Panama zu einem 1:0-Sieg, den Joker Ante Budimir neun Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Goldtor fixierte. Es war nicht das Gelbe vom Ei, das die Kroaten auf den Rasen zauberten. Doch Keeper Livakovic hielt den Sieg mit mehreren Glanzparaden fest. Die Panamaer um LASK-Profi Andres Andrade sind raus, die Kroaten haben Samstag gegen Ghana den Aufstieg in der eigenen Hand.