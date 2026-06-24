Modric: „200 Spiele – eine unglaubliche Zahl!“

Kroatien hat den ersten Sieg bei dieser Endrunde! Nach dem 2:4 gegen England rang man Panama ohne zu glänzen mit 1:0 nieder. Es war ein historisches Match. Denn: Kroatiens Kapitän Luka Modric absolvierte sein sage und schreibe 200. Länderspiel. „Nie hätte ich mir träumen lassen, diese Zahl zu erreichen“, war Modric gerührt.
Gewonnen. Aber nach dem Wie fragt man besser nicht. Kroatien mühte sich gegen Panama zu einem 1:0-Sieg, den Joker Ante Budimir neun Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Goldtor fixierte. Es war nicht das Gelbe vom Ei, das die Kroaten auf den Rasen zauberten. Doch Keeper Livakovic hielt den Sieg mit mehreren Glanzparaden fest. Die Panamaer um LASK-Profi Andres Andrade sind raus, die Kroaten haben Samstag gegen Ghana den Aufstieg in der eigenen Hand.
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