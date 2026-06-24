Junger Eisbulle sucht sein Glück beim Meister

Die Bulls ließen den 21-Jährigen ziehen, nun hat er in der Steiermark seine neue sportliche Heimat gefunden. „Ich freue mich sehr über das Angebot aus Graz, weil ich hier die Möglichkeit sehe, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen, von erfahrenen Routiniers zu lernen und damit weitere Erfahrungen in der Liga zu sammeln“, erklärte Kirchebner.