Junger Eisbulle sucht sein Glück beim Meister

Ein Paradebeispiel der Red Bull Akademie wurde Flügge. Seit 2020 spielte der Verteidiger für die Salzburger Nachwuchsteams, bei den Juniors und stand auch in der ICE Hockey League auf dem Eis. Dass der 21-Jährige die Mozartstadt verlassen wird, war klar, nun ist auch sein neuer Arbeitgeber fix.
Es war kein großes Geheimnis, nun ist es auch offiziell. Maximilian Kirchebner wechselt ligaintern von Salzburg zum Meister nach Graz.
Der junge Tiroler kam 2020 in die Akademie und durchlief alle Nachwuchstation und schaffte den Sprung über die RB Juniors zu den Eisbullen. Für das Farmteam lief der Verteidiger in der Alps Hockey League 163-mal auf (sieben Tore, 28 Assists). In der ICE Hockey League stand das Talent 20-mal am Eis für Salzburg (ein Assist).
Ich freue mich sehr über das Angebot aus Graz, weil ich hier die Möglichkeit sehe, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen
Maxi Kirchebner
Die Bulls ließen den 21-Jährigen ziehen, nun hat er in der Steiermark seine neue sportliche Heimat gefunden. „Ich freue mich sehr über das Angebot aus Graz, weil ich hier die Möglichkeit sehe, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen, von erfahrenen Routiniers zu lernen und damit weitere Erfahrungen in der Liga zu sammeln“, erklärte Kirchebner.
„Maxi ist eines der großen Verteidigertalente in Österreich. Ein ganz toller Typ, sehr hungrig für seinen nächsten Schritt. Hat unheimlich viel Potential. Sollte sich möglichst viel Eiszeit erspielen und dann in unserer Abwehr künftig eine wichtige Rolle spielen“, freut sich auch 99ers-Sportboss Philipp Pinter. Der mit Jonas Dobnig (vormals Innsbruck) ein zweites Talent in die Murmetropole lotsen konnte.
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