Vorwurf nach Unfall: „Warum kam kein Sanitäter?“

Es ist selten, dass so vehemente Kritik aus den eigenen Reihen kommt. Daher fragte die „Krone“ beim Roten Kreuz nach, warum ein Sanitäter, der bei einem schweren Unfall auf der Autobahn selbst zum Patienten wurde, offen Vorwürfe gegen die Kollegen erhebt. Ist es ein Systemproblem oder einfach nur eine verzerrte Wahrnehmung, wenn man plötzlich auf der anderen Seite steht?