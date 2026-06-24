Stoppt toter Feldhamster Bau von Fußballplatz?

Der Streit um den geplanten neuen Sportplatz des SC St. Pölten am Kremserberg geht in die nächste Runde. In der Hauptrolle: ein „alter Bekannter“ aus der Region. Der Feldhamster, der bereits bei den Planungen zur S34 für Diskussionen sorgte, soll nun auch ausgerechnet dort leben, wo die neue Heimspielstätte des Traditionsvereins geplant ist. Ein Spaziergänger will dort einen toten Nager entdeckt haben.