Öffis: Vollklimatisierung dauert noch Jahrzehnte

Am Mittwochvormittag gab Wiener Linien-Geschäftsführerin Gudrun Senk im Betriebsbahnhof Michelbeuern ein „Klima-Update“. „Wir schaffen seit 25 Jahren ausschließlich klimatisierte Fahrzeuge an. Der Anteil soll weiter steigen“, rechtfertigt sich Senk. Noch vor zehn Jahren wären lediglich 40 Prozent aller U-Bahnen und Straßenbahnen klimatisiert gewesen. Doch jetzt heißt es stark sein. Denn: die alten, heißen Silberpfeile werden noch lange nicht ausgemustert. „Wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der budgetären Situation wird das ein Schritt-für-Schritt-Prozess“, so Senk zur „Krone“. Einfach nachrüsten sei technisch schwierig und sehr aufwendig. Und: nicht nachhaltig und zu teuer.