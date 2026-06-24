Moskaus wichtigste Raffinerie fällt monatelang aus

Sprit-Krise in Russland spitzt sich immer weiter zu

Der Ausfall der Raffinerie macht es für Russland schwerer, dem akuten Spritmangel im Land zu begegnen. Schon jetzt wird Sprit rationalisiert, landesweit kommt es an Tankstellen zu langen Warteschlangen, in denen teilweise sogar Raufereien ausbrechen. Auf der annektierten Halbinsel Krim sind Benzin und Diesel für Privatpersonen und -Unternehmen gar nicht mehr zu haben, sondern werden nur noch an staatliche Organe ausgegeben.