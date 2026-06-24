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Sturm denkt neu

Neue Chance für Stürmer – und Schweizer Direktor?

Fußball National
24.06.2026 06:30
Geburtstagskind Michael Parensen – zum 40er gibt‘s viel Transferarbeit.
Geburtstagskind Michael Parensen – zum 40er gibt‘s viel Transferarbeit.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Am Freitag, dem 26. Juni, zeigt Vizemeister Sturm beim Test in Unterpremstätten gegen Mura (19 Uhr) erstmals im Sommer sein neues Gesicht. Davor plauderte Sportchef Michael Parensen über die Kaderplanung, seinen eigenen 40er und darüber, wer im Roulette im schwarz-weißen Angriff derzeit die besten Karten hat. Dazu gibt‘s Gerüchte um den neuen Technischen Direktor.

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Alles Gute, Michael Parensen! Sturms Geschäftsführer Sport begeht am Mittwoch einen runden Geburtstag, seinen 40er. Der Deutsche, seit November 2024 als Sportdirektor der Grazer im Amt, wird aber nicht feiernd durch seine steirische Wahlheimat ziehen. „Dafür fehlt mir aktuell leider die Zeit“, lacht der Familienvater, der sich aber „einen Nachmittag daheim bei der Familie“ als Geburtstagsgeschenk gönnen wird.

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