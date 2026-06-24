Neue Chance für Stürmer – und Schweizer Direktor?

Am Freitag, dem 26. Juni, zeigt Vizemeister Sturm beim Test in Unterpremstätten gegen Mura (19 Uhr) erstmals im Sommer sein neues Gesicht. Davor plauderte Sportchef Michael Parensen über die Kaderplanung, seinen eigenen 40er und darüber, wer im Roulette im schwarz-weißen Angriff derzeit die besten Karten hat. Dazu gibt‘s Gerüchte um den neuen Technischen Direktor.