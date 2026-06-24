Auftragsschock lässt Rheinmetall-Aktie abstürzen

Ein „herber Rückschlag“, sind sich Analysten einig. Der Auftragswert wird auf rund zwölf Milliarden Euro beziffert. Manchen Experten zufolge wurde Rheinmetall sein „Kronjuwel“ genommen. Besonders kritisch wird aber der Vertrauensverlust in die deutsche Rüstungsbeschaffung gesehen. Die Stornierung sei „völlig unerwartet“ gekommen und untergrabe die Planungssicherheit, schrieb Marie-Ange Riggio von Morgan Stanley.