Kein Hitzefrei: Gymnasium setzt nun „Notwehr-Akt“

In vielen Wiener Klassen schmoren die Kinder wie im Backofen. An einen ordentlichen Unterricht ist kaum zu denken. Zu Hause bleiben dürfen die Schülerinnen und Schüler aber auch nicht. Eine Schule setzt nun einen „Notwehr-Akt“. Folgen weitere Einrichtungen dem Beispiel?
Wien steuert zum Wochenausklang auf 38 Grad im Freien zu. Das wird die Schulgebäude noch weiter aufheizen. In manchen Klassenzimmern ist es schon jetzt unerträglich heiß. Kinder sitzen völlig durchgeschwitzt an den Tischen. Lehrer tragen apathisch den Stoff vor.
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