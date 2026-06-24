Marius Borg Høiby akzeptiert U-Haft bis Juli

Mette-Marits Sohn war vergangene Woche in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt worden – unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. Noch am selben Tag hatte er einen Antrag darauf gestellt, aus der U-Haft freizukommen. Der Grund: Høiby wollte bei seiner schwer kranken Mutter sein. Kronprinzessin Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und hatte sich kürzlich einer Lungentransplantation unterzogen. Das Gericht hatte Høibys Antrag trotzdem abgelehnt.