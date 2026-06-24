Erben zur Kasse gebeten: Jetzt prüft Höchstgericht

Dort entschied im April ein Richter, dass sich der Verfassungsgerichtshof genauer mit dem Gesetz beschäftigen muss. Denn während bei der stationären Pflege der Regress vor Jahren abgeschafft wurde, ist er bei der 24-Stunden-Pflege noch aktiv – ein Umstand, der politisch rund um den Beschluss des neuen steirischen Pflege- und Betreuungsgesetzes für Diskussionen sorgte. Weiters wird die Frage aufgeworfen, ob die bestehende Regelung einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Eigentumsrecht darstellen könnte.