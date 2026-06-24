„Mir ist fast der Salat aus dem Mund gefallen“

Kerners Messi-Szene ist mittlerweile auch über die Grenzen Deutschlands bekannt – und das wunderte den TV-Routinier dann doch. „Ich habe nach dem Spiel am Flughafen in Dallas einen Salat gegessen. Da hängen so Riesemonitore, auf denen der Worldfeed der FIFA läuft, der von ganz vielen Sendern übernommen wird. Und da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Da ist mir fast der Salat wieder aus dem Mund gefallen, als ich mich da selbst in der Wiederholung gesehen habe."