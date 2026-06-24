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Kerner zu Messi-Szene:

„Mir ist fast der Salat aus dem Mund gefallen“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 14:24
TV-Star Johannes B. Kerner spricht über die virale Messi-Szene.
TV-Star Johannes B. Kerner spricht über die virale Messi-Szene.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Krone KREATIV/Instagram (magentasport))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Da ist mir fast der Salat wieder aus dem Mund gefallen, als ich mich da selbst in der Wiederholung gesehen habe“, verrät TV-Star Johannes B. Kerner zu seiner innigen Umarmung mit Argentiniens Superstar Lionel Messi nach dem 2:0 gegen Österreich. Denn die Szene auf Magenta TV ging nicht nur im Netz viral ... 

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Kerner führt bei Magenta TV durch die WM-Sendungen, analysiert gemeinsam mit Jürgen Klopp und Thomas Müller launig durch die Nächte – und dabei mutieren die drei immer mehr zu den Knuddel-Königen der WM. Egal, ob Christop Baumgartner, Marko Arnautovic, Alexis Mac Allister, oder eben Messi – sie alle kamen vor oder nach dem Spiel an die Seitenlinie, um das Trio zu begrüßen, wobei auch Kerner immer wieder von den Stars herzlich umarmt wird. 

Im Gespräch mit der deutschen „Bild“-Zeitung sagt der TV-Moderator nun: „Klopp, Messi und Müller sind schon in Ordnung, aber dass ich dabei war, war außergewöhnlich. Ein besonderer Moment!“ Auf den Kerner zuletzt auch außergewöhnlich oft angesprochen wurde. 

„Im Ansehen meiner Kinder gestiegen“
„Viele Leute haben mir ziemlich viele Emojis geschickt. Und ich habe sogar Nachrichten von meinen Kindern bekommen. Ich habe ein sehr langgezogenes ,Wow‘ bekommen und ein ,Papa, krass‘. Also ich würde mal sagen: Ich bin im Ansehen meiner Kinder gestiegen. Das regelt sich aber innerhalb von 24 Stunden wieder“, so Kerner in der „Bild“.

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Kerners Messi-Szene ist mittlerweile auch über die Grenzen Deutschlands bekannt – und das wunderte den TV-Routinier dann doch. „Ich habe nach dem Spiel am Flughafen in Dallas einen Salat gegessen. Da hängen so Riesemonitore, auf denen der Worldfeed der FIFA läuft, der von ganz vielen Sendern übernommen wird. Und da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Da ist mir fast der Salat wieder aus dem Mund gefallen, als ich mich da selbst in der Wiederholung gesehen habe."

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