Wirtschaftskammer verbucht millionenschweres Minus

Präsidentin Martha Schultz hat der WKÖ einen rigiden Sparkurs verordnet. Sie steht besonders unter Druck – warum, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Im Vorjahr machte die Kammer einen Bilanzverlust von 9,4 Millionen Euro, deutlich mehr als veranschlagt. Heuer soll die schwarze Null stehen.
Wirtschaftskammer-Boss Harald Mahrer hinterließ seiner Nachfolgerin Martha Schultz ein schwieriges finanzielles Erbe in der Bundesorganisation WKÖ. Schon 2024 schrieb die Wirtschaftskammer rote Zahlen und verbuchte ein negatives Ergebnis nach Steuern von mehr als zehn Millionen Euro. 2025 steht erneut ein deutliches negatives Ergebnis zu Buche. Das zeigen neue Zahlen, die der „Krone“ vorliegen.
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