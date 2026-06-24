Wirtschaftskammer verbucht millionenschweres Minus

Präsidentin Martha Schultz hat der WKÖ einen rigiden Sparkurs verordnet. Sie steht besonders unter Druck – warum, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Im Vorjahr machte die Kammer einen Bilanzverlust von 9,4 Millionen Euro, deutlich mehr als veranschlagt. Heuer soll die schwarze Null stehen.