Dänischer Staat überwies den Royals zu viel Geld

Dänemarks König Frederik X. (58) und seine Mutter, Altkönigin Margrethe II. (86), haben im vergangenen Jahr zu viel Geld vom dänischen Staat bekommen. Diesen Fehler hatte die Staatskanzlei am Dienstag eingeräumt.
Insgesamt habe die Königsfamilie aufgrund eines Missgeschicks umgerechnet rund 40.000 Euro zu viel erhalten – das entspreche etwa 0,2 Prozent der gesamten Bezüge.
Betrag wird zurückgezahlt
Natürlich dürften sie das Geld nicht behalten. Es sei vereinbart, dass der zu viel ausgezahlte Betrag noch im laufenden Haushaltsjahr zurückgezahlt werde, hieß es in einem Schreiben an den Finanzausschuss des Parlaments.
Der Hintergrund des Fehlers liegt demnach im Thronwechsel 2024: Als Margrethe II. damals den Staffelstab an ihren Sohn Frederik weitergab, sei beschlossen worden, ab 2025 den technischen Index zu ändern, der die Grundlage für die Anpassung der Bezüge der beiden bildete.
Dieser Wechsel sei 2025 jedoch nicht wie geplant vorgenommen worden, sondern erst mit Wirkung ab April 2026.
18 Mio. Euro für König und Familie
Insgesamt standen König Frederik X. und seiner Familie im vergangenen Jahr umgerechnet knapp 18 Millionen Euro zu, Altkönigin Margrethe II. etwas mehr als 1,7 Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.