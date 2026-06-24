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Dänischer Staat überwies den Royals zu viel Geld

Royals
24.06.2026 14:07
Die dänische Königsfamilie hat vom Staat im vergangenen Jahr zu viel Geld erhalten. Jetzt müssen ...
Die dänische Königsfamilie hat vom Staat im vergangenen Jahr zu viel Geld erhalten. Jetzt müssen König Frederik und Altkönigin Margrethe 40.000 Euro zurückzahlen.(Bild: AFP/MIKKEL BERG PEDERSEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dänemarks König Frederik X. (58) und seine Mutter, Altkönigin Margrethe II. (86), haben im vergangenen Jahr zu viel Geld vom dänischen Staat bekommen. Diesen Fehler hatte die Staatskanzlei am Dienstag eingeräumt.

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Insgesamt habe die Königsfamilie aufgrund eines Missgeschicks umgerechnet rund 40.000 Euro zu viel erhalten – das entspreche etwa 0,2 Prozent der gesamten Bezüge.

Betrag wird zurückgezahlt
Natürlich dürften sie das Geld nicht behalten. Es sei vereinbart, dass der zu viel ausgezahlte Betrag noch im laufenden Haushaltsjahr zurückgezahlt werde, hieß es in einem Schreiben an den Finanzausschuss des Parlaments.

Der Fehler sei wegen des Thronwechsels in Dänemark im Jahr 2024 aufgetreten, heißt es.
Der Fehler sei wegen des Thronwechsels in Dänemark im Jahr 2024 aufgetreten, heißt es.(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)

Der Hintergrund des Fehlers liegt demnach im Thronwechsel 2024: Als Margrethe II. damals den Staffelstab an ihren Sohn Frederik weitergab, sei beschlossen worden, ab 2025 den technischen Index zu ändern, der die Grundlage für die Anpassung der Bezüge der beiden bildete.

Dieser Wechsel sei 2025 jedoch nicht wie geplant vorgenommen worden, sondern erst mit Wirkung ab April 2026.

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18 Mio. Euro für König und Familie
Insgesamt standen König Frederik X. und seiner Familie im vergangenen Jahr umgerechnet knapp 18 Millionen Euro zu, Altkönigin Margrethe II. etwas mehr als 1,7 Millionen Euro.

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