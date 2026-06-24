Bäuerin schoss auf Krähe und traf Nachbarhaus

Ein gleichermaßen gefährlicher als auch kurioser Vorfall hat sich am Samstag in der grenznahen Schweizer Gemeinde Schachen bei Reute zugetragen. Eine 58 Jahre alte Landwirten wollte eine Krähe erlegen, um ihre Hühner zu schützen. Der Schuss aus ihrem Kleinkalibergewehr verfehlte aber das Tier und durchschlug stattdessen die Scheibe eines Nachbarhauses.
Das war keine gute Idee: Um ihre Hühner und deren Eier vor einer räuberischen Krähe zu schützen, hatte die resolute Bäuerin kurzerhand zu einem Kleinkalibergewehr gegriffen und mit diesem auf den Vogel geballert. Die Kugel verfehlte jedoch ihr Ziel und traf stattdessen ein benachbartes Wohnhaus, wo sie eine Fensterscheibe durchschlug.
Anzeige wegen Gefährdung
Die Bewohnerin des getroffenen Hauses entdeckte das Einschussloch erst am Dienstag und verständigte daraufhin die Polizei. Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Die 58-jährige Schützin wird nun wegen Gefährdung des Lebens zur Anzeige gebracht. Auch mögliche Verstöße gegen das Waffen-, Jagd- und Tierschutzrecht werden von den Behörden geprüft.
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