Bäuerin schoss auf Krähe und traf Nachbarhaus

Das war keine gute Idee: Um ihre Hühner und deren Eier vor einer räuberischen Krähe zu schützen, hatte die resolute Bäuerin kurzerhand zu einem Kleinkalibergewehr gegriffen und mit diesem auf den Vogel geballert. Die Kugel verfehlte jedoch ihr Ziel und traf stattdessen ein benachbartes Wohnhaus, wo sie eine Fensterscheibe durchschlug.