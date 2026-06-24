Wir sind WM! Kanada außer Rand und Band

Kanada und die Schweiz matchen sich Mittwoch (21 Uhr) in Vancouver im direkten Duell um den Sieg in der Gruppe B. Der Primus hat mehr Zeit, als Zweiter ist einem nur eine kurze Verschnaufpause vergönnt. Die Gastgeber haben nach dem guten Start eine noch nie da gewesene Team-Euphorie entfacht. Die Fans haben jetzt Lust auf mehr.
Kanada und die Schweiz haben den Aufstieg in der Gruppe B schon in der Tasche, halten jeweils bei vier Punkten. Im direkten Duell geht es Mittwoch in Vancouver um den Gruppensieg. „Sie spielen einen sehr intensiven und vertikalen Fußball. Aber meine Mannschaft hat genug Erfahrung, um mit dieser Spielweise umzugehen. Entscheidend wird sein, Kanadas Dynamik zu bremsen und gleichzeitig die eigenen Stärken zur Geltung zu bringen. Wir wollen Ball und Gegner laufen lassen und versuchen, auch unser vertikales Spiel durchzubringen“, sagt der Schweizer Teamchef Murat Yakin.
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