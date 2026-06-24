Wir sind WM! Kanada außer Rand und Band

Kanada und die Schweiz haben den Aufstieg in der Gruppe B schon in der Tasche, halten jeweils bei vier Punkten. Im direkten Duell geht es Mittwoch in Vancouver um den Gruppensieg. „Sie spielen einen sehr intensiven und vertikalen Fußball. Aber meine Mannschaft hat genug Erfahrung, um mit dieser Spielweise umzugehen. Entscheidend wird sein, Kanadas Dynamik zu bremsen und gleichzeitig die eigenen Stärken zur Geltung zu bringen. Wir wollen Ball und Gegner laufen lassen und versuchen, auch unser vertikales Spiel durchzubringen“, sagt der Schweizer Teamchef Murat Yakin.