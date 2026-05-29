Wie der „innere Schweinehund“ uns beschützt

Den meisten von uns ist klar, wie ein gesunder Lebensstil aussieht. Dazu gehören etwa der Verzicht auf Alkohol und Zigaretten, Bewegung sowie vielseitige Ernährung. Warum aber können sich viele von uns trotzdem nicht daran halten? Wissenschaftler fanden heraus: Willenskraft alleine reicht nicht!
Österreich ist ein Land der Laster: Hoher Alkoholkonsum, viele Raucher, und eine Kaffeehaus-Kultur, die mit ihren Mehlspeisen dazu beiträgt, dass 35 Prozent der Bevölkerung übergewichtig sind. Und obwohl die Lebenserwartung hoch ist, müssen die Menschen statistisch gesehen mehr Jahre mit chronischen Krankheiten verbringen, als der EU-Durchschnitt.
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