Mazda MX-5: Mehr Power, weniger Sprit, voller Spaß

Ein bisschen grüner wird der kleine Roadster auch technisch gesehen: Sein WLTP-Verbrauch sinkt um ein knappes Achtel auf 6,1 l/100 km – und das nicht auf Kosten der Motorleistung, im Gegenteil. In der neuen Version boosten sie den 1,5-Liter-Saugmotor um 4 PS und 3 Nm, er leistet nun also 136 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 155 Nm bei 4500/min.