BYD Dolphin Surf: So beeindruckend, der Kleine!

Das Handy-Problem hat auch manch teureres Auto, aber eine Ausstattungsungewöhnlichkeit hat der BYD ziemlich exklusiv: Auch in der Topausstattung gibt es keine Klimaautomatik, sondern nur eine manuelle Klimaanlage, die übers Display bedient wird. Da wurde genauso gespart wie am fehlenden Heckscheibenwischer oder an den elektrischen Fensterhebern, die beim Schließen gehalten werden wollen, bis die Scheibe ganz zu ist. Nur am Fahrerfenster gibt es die Automatik in beide Richtungen, und auch hier nur in der Topausstattung namens Comfort.