BYD Seal 6 Touring: „Super-Hybrid“ für die Familie

VW Passat und Skoda Superb fahren längst in Preisregionen, die für breite Teile der Bevölkerung nicht so leicht zu erreichen sind – quasi eine Steilvorlage für chinesische Konkurrenten. Wie z.B. für den BYD Seal 6 DM-i Touring, der einen „Super-Hybrid“ und viel Platz für kleineres Geld bietet. Schnäppchen oder fauler Kompromiss? Die Antwort hier im Podcast!