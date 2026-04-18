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„Krone“-Motor-Podcast

BYD Seal 6 Touring: „Super-Hybrid“ für die Familie

Motor
18.04.2026 12:00
(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

VW Passat und Skoda Superb fahren längst in Preisregionen, die für breite Teile der Bevölkerung nicht so leicht zu erreichen sind – quasi eine Steilvorlage für chinesische Konkurrenten. Wie z.B. für den BYD Seal 6 DM-i Touring, der einen „Super-Hybrid“ und viel Platz für kleineres Geld bietet. Schnäppchen oder fauler Kompromiss? Die Antwort hier im Podcast!

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