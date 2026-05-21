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Cannes-Schreckmoment!

Marion Cotillard stolpert auf der Festspieltreppe

Society International
21.05.2026 09:50
Schreckmoment in Cannes! Marion Cotillard stolperte auf dem roten Teppich!
Schreckmoment in Cannes! Marion Cotillard stolperte auf dem roten Teppich!(Bild: Krone-Collage/EPA/TERESA SUAREZ, AFP/THIBAUD MORITZ)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard sorgte bei der Mitternachtspremiere von „Roma Elastica“ im Palais des Festivals unfreiwillig für einen kurzen Schreckmoment. 

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Marion Cotillard blieb mit der langen Schleppe ihres schwarzen Häkelspitzenkleids hängen – und stolperte fast die Treppe hinunter! Die 49‑Jährige fing sich im letzten Moment mit den Händen auf den roten Stufen ab.

Kollegin Noémie Merlant schaltete sofort in den Rettungsmodus, zupfte das Kleid zurecht und brachte Cotillard wieder in Form. Wenig später schritten die beiden weiter, als wäre absolut nichts passiert.

Schreckmoment in Cannes: Marion Cotillard stützt sich nach ihrem Stolperer auf den Stufen des ...
Schreckmoment in Cannes: Marion Cotillard stützt sich nach ihrem Stolperer auf den Stufen des Palais des Festivals ab.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Blitzschnelle Reaktion: Noémie Merlant hilft ihrer Kollegin Marion Cotillard nach dem ...
Blitzschnelle Reaktion: Noémie Merlant hilft ihrer Kollegin Marion Cotillard nach dem Beinahe-Sturz auf dem roten Teppich.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Cotillard und Noémie Merlant Hand in Hand für die Fotografen.
Cotillard und Noémie Merlant Hand in Hand für die Fotografen.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Seltener Familienmoment am roten Teppich
Die Schauspielerin war bei den Filmfestspielen in Cannes nicht nur in „Roma Elastica“ zu sehen, sondern feierte auch die Premiere von „Karma“, dem neuen Film ihres Ex-Partners Guillaume Canet – und das in besonders charmanter Begleitung.

Cotillard erschien gemeinsam mit ihrem 15‑jährigen Sohn Marcel Canet auf dem roten Teppich.

Cotillard und ihr Sohn Marcel
Cotillard und ihr Sohn Marcel(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at)

Ein seltener Familienmoment nach der Trennung, der sofort für Blitzlichtgewitter sorgte. Fans und Fotografen waren völlig aus dem Häuschen.

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Marion Cotillard gehört seit Jahren zu den größten Stars Frankreichs. Bekannt wurde sie unter anderem durch „Mathilde – Eine große Liebe“ sowie ihre Zusammenarbeit mit Regiegrößen wie Leos Carax und Lucile Hadžihalilović.

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