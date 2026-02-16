Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um Millionen Dollar

Seltene Pokémon-Karte in den USA versteigert

Viral
16.02.2026 21:50
In den Vereinigten Staaten ist eine seltene Pokémon-Karte um umgerechnet fast 14 Millionen Euro ...
In den Vereinigten Staaten ist eine seltene Pokémon-Karte um umgerechnet fast 14 Millionen Euro versteigert worden (Symbolbild).(Bild: AFP/MARIO TAMA)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

In den Vereinigten Staaten hat eine seltene Pokémon-Sammelkarte um fast 16,5 Millionen Dollar (umgerechnet 13,91 Millionen Euro) den Besitzer gewechselt. Verkauft wurde sie von dem Influencer und Wrestler Logan Paul, der die Karte bei der Wrestlermania 38 im Jahr 2022 getragen hatte.

0 Kommentare

Sie wurde gemeinsam mit der Karte an den Höchstbietenden verkauft - und zwar an den Risikokapitalgeber AJ Scaramucci, wie das Auktionshaus Goldin aus dem US-Bundesstaat New Jersey mitteilte. Demnach handelt es sich um die teuerste Sammelkarte, die jemals auf einer Auktion verkauft wurde. Das sei auch durch Guinness World Records bestätigt worden, sagte Goldin.

Guinness World Records berichtete, dass Paul die Karte ursprünglich von Marwan Dubsy in Dubai gekauft hätte. Er habe dafür vier Millionen US-Dollar und eine seltene Pikachu Illustrator Karte hingelegt, die nur als Preis in einem Illustrationswettbewerb erhältlich war. Diese Karten sind bei Sammlerinnen und Sammlern äußerst beliebt, da sie von Atsuko Nishida entworfen wurden, die als ursprüngliche Schöpferin des Pokémon Pikachu gilt. Im Anime ist es das erste der Hauptfigur Ash Ketchum, das ihn seit Beginn seiner Reise begleitet.

Hier sehen Sie ein Posting zu der Auktion:

Die Auktion in den USA hatte etwa 40 Tage gedauert, am letzten Tag hatten sich die Gebote überschlagen. Am Montag verdreifachte sich die gebotene Summe noch.

Für den Wert der Pokémon-Sammelkarten sind die Seltenheit, Art, das Alter und der Zustand ausschlaggebend. Sie werden teilweise um mehrere Hundert, aber auch Tausende Euro gehandelt. Daher kommt es auch immer wieder vor, dass es Diebinnen und Diebe darauf abgesehen haben. Inzwischen gibt es Tausende verschiedene Karten, darunter solche, die Charaktere zeigen, Energie-Karten, um beispielsweise Angriffe auszuführen, und Trainer-Karten, um das Spiel strategisch zu beeinflussen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
16.02.2026 21:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufreger im Rathaus
Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum
Reporterin am Limit
Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?
Heftiger Regen verwandelte Hormus‘ Küstenlinie in eine leuchtend rote Landschaft.
Bizarrer Anblick
Starkregen färbt iranische Insel blutrot ein
Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
164.467 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
129.354 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
114.065 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1304 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
986 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
765 mal kommentiert
Mehr Viral
Um Millionen Dollar
Seltene Pokémon-Karte in den USA versteigert
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Tierischer Hilferuf!
Verletzter Kormoran klopft an Tür der Notaufnahme
Filmreifes Liebeschaos
Polizist klagt Chef nach Heirat seiner Verlobten
Auf Video festgehalten
Arg! Notlandung wegen Massenschlägerei an Bord
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf