Seltene Pokémon-Karte in den USA versteigert

In den Vereinigten Staaten hat eine seltene Pokémon-Sammelkarte um fast 16,5 Millionen Dollar (umgerechnet 13,91 Millionen Euro) den Besitzer gewechselt. Verkauft wurde sie von dem Influencer und Wrestler Logan Paul, der die Karte bei der Wrestlermania 38 im Jahr 2022 getragen hatte.
Sie wurde gemeinsam mit der Karte an den Höchstbietenden verkauft - und zwar an den Risikokapitalgeber AJ Scaramucci, wie das Auktionshaus Goldin aus dem US-Bundesstaat New Jersey mitteilte. Demnach handelt es sich um die teuerste Sammelkarte, die jemals auf einer Auktion verkauft wurde. Das sei auch durch Guinness World Records bestätigt worden, sagte Goldin.
Guinness World Records berichtete, dass Paul die Karte ursprünglich von Marwan Dubsy in Dubai gekauft hätte. Er habe dafür vier Millionen US-Dollar und eine seltene Pikachu Illustrator Karte hingelegt, die nur als Preis in einem Illustrationswettbewerb erhältlich war. Diese Karten sind bei Sammlerinnen und Sammlern äußerst beliebt, da sie von Atsuko Nishida entworfen wurden, die als ursprüngliche Schöpferin des Pokémon Pikachu gilt. Im Anime ist es das erste der Hauptfigur Ash Ketchum, das ihn seit Beginn seiner Reise begleitet.
Hier sehen Sie ein Posting zu der Auktion:
Die Auktion in den USA hatte etwa 40 Tage gedauert, am letzten Tag hatten sich die Gebote überschlagen. Am Montag verdreifachte sich die gebotene Summe noch.
Für den Wert der Pokémon-Sammelkarten sind die Seltenheit, Art, das Alter und der Zustand ausschlaggebend. Sie werden teilweise um mehrere Hundert, aber auch Tausende Euro gehandelt. Daher kommt es auch immer wieder vor, dass es Diebinnen und Diebe darauf abgesehen haben. Inzwischen gibt es Tausende verschiedene Karten, darunter solche, die Charaktere zeigen, Energie-Karten, um beispielsweise Angriffe auszuführen, und Trainer-Karten, um das Spiel strategisch zu beeinflussen.
