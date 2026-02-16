Seltene Pokémon-Karte in den USA versteigert

Guinness World Records berichtete, dass Paul die Karte ursprünglich von Marwan Dubsy in Dubai gekauft hätte. Er habe dafür vier Millionen US-Dollar und eine seltene Pikachu Illustrator Karte hingelegt, die nur als Preis in einem Illustrationswettbewerb erhältlich war. Diese Karten sind bei Sammlerinnen und Sammlern äußerst beliebt, da sie von Atsuko Nishida entworfen wurden, die als ursprüngliche Schöpferin des Pokémon Pikachu gilt. Im Anime ist es das erste der Hauptfigur Ash Ketchum, das ihn seit Beginn seiner Reise begleitet.



Hier sehen Sie ein Posting zu der Auktion: