Pokémon-Fans kauften Burger und warfen sie weg

„Ich bin sicher, es gibt erwachsene Pokémon-Fans, die die Karten wirklich wollen, aber diese Weiterverkäufer sind wirklich peinlich“, meinte jemand auf X. McDonald's wurde Lebensmittelverschwendung vorgeworfen. Zudem beschwerten sich Kundinnen und Kunden über lange Warteschlangen vor den Filialen. „Wegen dieser Leute konnte ich meiner Tochter kein Happy Meal kaufen“, schrieb etwa ein Nutzer auf X.



Hier sehen Sie ein Posting zu dem Vorfall: