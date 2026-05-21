NEOS über ORF-Vorgänge: „Widert uns an – grausig“

Personal austauschen ist den NEOS zu wenig

Die Parteizentralen, deren Generalsekretäre, Ministerien oder Landeshauptleute seien laut Shetty nicht Eigentümer des ORF, sondern die Beitragszahler. Die POlitik müsse daher raus aus dem ORF. „Mit einem reinen Führungswechsel an der ORF-Spitze kann es aber nicht getan sein. Das Vertrauen in den ORF ist zertrümmert, insbesondere in sein ,Gremium des Grauens‘, den ORF-Stiftungsrat. Wer ernsthaft der Meinung ist, es sei ausreichend, Personal auszutauschen und dann die Hände in den Schoß zu legen, holt den ORF nicht aus der Krise, sondern macht sich mitschuldig daran, wenn der ORF sein letztes Kapitel aufschlägt“, betonte Shetty.