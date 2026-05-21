NEOS über ORF-Vorgänge: „Widert uns an – grausig“

Die Debatte um eine Reform des ORF nimmt Fahrt auf: Die NEOS haben Donnerstagfrüh eine umfassende Fünf-Punkte-Initiative für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im Zentrum der Kritik steht der umstrittene Stiftungsrat, den Klubobmann Yannick Shetty bereits als „Gremium des Grauens“ bezeichnet.
Unter dem Titel „ORF reformieren statt demolieren“ wollen die Pinken eine breite Debatte über Struktur, Unabhängigkeit und Finanzierung des ORF anstoßen – inklusive einer öffentlichen Unterstützungskampagne samt Unterschriftensammlung auf orf-reform.at.
Die Fünf-Punkte-Initiative der NEOS:
„Sexueller Machtmissbrauch, Pensionszuckerln, Parteipolitik“
Die NEOS preschen damit vor und erhöhen den Druck auf die Koalitionspartner ÖVP und SPÖ. Shetty wurde bei der Pressekonferenz emotional, als er die jüngsten Skandale am Küniglberg aufzählte. „Sexueller Machtmissbrauch, Pensionszuckerln, Parteipolitik – und das alles auf dem Rücken der eigenen Mitarbeiter. Es widert uns, ist grausig, das muss ein Ende haben!“
Der ORF hat kein journalistisches Problem, er hat ein Politik-Problem.
NEOS-Klubobmann Yannick Shetty
Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER
Ihm zufolge werde dieses „Schauspiel“ von den Beitragszahlern finanziert. „Insbesondere die unabhängigen Journalisten müssen das ausbaden, was andere verbockt haben.“ Laut Shetty habe der ORF kein journalistisches, sondern ein Politik-Problem.
„Stiftungsrat abschaffen und durch professionellen Aufsichtsrat ersetzen“
Und dann nahm der pinke Klubobmann den 35-köpfigen ORF-Stiftungsrat ins Visier. „Der Stiftungsrat steht für alles, was am Küniglberg alles falsch läuft. Er sollte ein unabhängiges und weisungsfreies Kontrollorgan sein, das im Sinne der Österreicher arbeitet. Doch das funktioniert in der Realität nicht. Deshalb gehört der Stiftungsrat abgeschafft und durch einen professionellen Aufsichtsrat ersetzt.“
Personal austauschen ist den NEOS zu wenig
Die Parteizentralen, deren Generalsekretäre, Ministerien oder Landeshauptleute seien laut Shetty nicht Eigentümer des ORF, sondern die Beitragszahler. Die POlitik müsse daher raus aus dem ORF. „Mit einem reinen Führungswechsel an der ORF-Spitze kann es aber nicht getan sein. Das Vertrauen in den ORF ist zertrümmert, insbesondere in sein ,Gremium des Grauens‘, den ORF-Stiftungsrat. Wer ernsthaft der Meinung ist, es sei ausreichend, Personal auszutauschen und dann die Hände in den Schoß zu legen, holt den ORF nicht aus der Krise, sondern macht sich mitschuldig daran, wenn der ORF sein letztes Kapitel aufschlägt“, betonte Shetty.
NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter sprach von einem System, das in seiner derzeitigen Form nicht mehr tragfähig sei: „Der Punkt ist längst erreicht, an dem es mit dem ORF so nicht mehr weitergehen kann. Der ORF muss zu einem unabhängigen und effizienten öffentlich-rechtlichen Medienhaus werden, das echten Mehrwert für alle Österreicherinnen und Österreicher liefert und als fairer Mitbewerber im heimischen Medienmarkt agiert.“
Die Initiative umfasst insgesamt fünf Kernforderungen, die ab Donnerstag online unterstützt werden können.
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