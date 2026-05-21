Zeigte Zivilcourage: Helfer bewusstlos geschlagen!

Brutale Attacke Mittwochabend im Innsbrucker Hauptbahnhof! Weil er Zivilcourage zeigte und einer Supermarkt-Mitarbeiterin zu Hilfe kam, wurde ein Deutscher (41) von zwei unbekannten Männern bis zur Bewusstlosigkeit niedergeschlagen. Auch als das Opfer bereits am Boden lag, traten die Täter noch auf dieses ein ...