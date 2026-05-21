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Attacke im Bahnhof

Zeigte Zivilcourage: Helfer bewusstlos geschlagen!

Tirol
21.05.2026 10:02
Am Innsbrucker Hauptbahnhof kam es zu der brutalen Attacke.
Am Innsbrucker Hauptbahnhof kam es zu der brutalen Attacke.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Brutale Attacke Mittwochabend im Innsbrucker Hauptbahnhof! Weil er Zivilcourage zeigte und einer Supermarkt-Mitarbeiterin zu Hilfe kam, wurde ein Deutscher (41) von zwei unbekannten Männern bis zur Bewusstlosigkeit niedergeschlagen. Auch als das Opfer bereits am Boden lag, traten die Täter noch auf dieses ein ...

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Kurz vor 20 Uhr war es zu einem Streit zwischen einer Angestellten eines Lebensmittelgeschäfts am Hauptbahnhof Innsbruck und einem vorerst unbekannten Mann gekommen. Worum es dabei ging, ist noch unklar.

Situation plötzlich völlig eskaliert
Ein 41-jähriger deutscher Passant aus München zeigte jedenfalls Zivilcourage und eilte der Mitarbeiterin zu Hilfe. Und dann eskalierte die Situation. „Es kam zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Mann und dem Deutschen sowie einem weiteren derzeit Unbekannten und einem 32-jährigen Österreicher“, berichtete die Polizei.

Zitat Icon

Als der Deutsche bereits bewusstlos am Boden lag, schlugen die unbekannten Männer weiterhin auf diesen ein und traten gegen dessen Kopf.

Ermittler von der Polizei

Besonders abgesehen hatten es plötzlich beide Unbekannten aber auf den Mann aus München. „Als der Deutsche bereits bewusstlos am Boden lag, schlugen die beiden unbekannten Männer weiterhin auf diesen ein und traten gegen dessen Kopf. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht“, so die Ermittler.

Schwerverletzter in Klinik
Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen. Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 41-Jährige mit der Rettung in die Uni-Klinik Innsbruck eingeliefert.

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Fahndung nach den Schlägern
Der 32-jährige Österreicher wurde ebenfalls vom Rettungsdienst erstversorgt. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Polizeiliche Ermittlungen zur Ausforschung der Schläger sind im Gange.

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